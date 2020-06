Riaprono i mercatini catanesi

Quello delle pulci si trasferisce nel parcheggio Sostare, artigianato e usato in viale Vespucci

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Il sindaco Salvo Pogliese con un’ordinanza ha autorizzato, in via sperimentale, il trasferimento del ‘Nuovo mercatino delle pulci’ dall’area antistante l’ex Vecchia dogana all’interno del parcheggio Sostare denominato “del Pino”, per consentirne lo svolgimento domani.

Il primo cittadino con lo stesso provvedimento ha autorizzato, sempre in via sperimentale, la riapertura del “Mercatino dell’artigianato e dell’usato” in viale Amerigo Vespucci, nell’area antistante l’ingresso dell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, limitatamente a domani.

“I mercatini – si legge nell’ordinanza – dovranno svolgersi con la vigile consapevolezza delle regole di distanziamento interpersonale, di cautela e le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere rigorosamente rispettate e, pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida governative e regionali. E’ fatto obbligo agli espositori, pena l’applicazione delle sanzioni di legge, lasciare libero e sgombero da attrezzature e rifiuti, al fine di consentire le operazioni di pulizia e sanificazione dell’intera area dei mercati”.