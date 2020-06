Tutti gli orari dei parchi catanesi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Col ritorno graduale alla normalità il sindaco Salvo Pogliese ha emanato un’ordinanza che riordina la disciplina degli orari di apertura e chiusura dei parchi pubblici di Catania per armonizzare le disposizioni emanate nel passato.

In dettaglio, nel periodo estivo fino al 31 ottobre rimarranno aperti dalle 7 fino alle 20 gli spazi a verde recintati e soggetti ad apertura e chiusura cosi denominati Bastione degli Infetti; Boschetto Plaia (momentaneamente chiuso per lavori); Parco degli Ulivi; Parco Fenoglietti; Parco Gemmellaro, Parco Ghandi, Parco Gioeni, Parco Madre Teresa di Calcutta e Villa Pacini. Gli stessi parchi nel periodo invernale, vale a dire dall’1 novembre al 30 aprile, saranno parti dalle 7 alle 19.

Il Giardino Bellini, per il suo particolare interesse storico culturale chiuderà tutti i giorni alle 20 in orario invernale, e alle 22 in orario estivo, con apertura alle 7.