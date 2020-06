Incidente in handbike, Zanardi è gravissimo

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico e campione paralimpico, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena.

Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato alle 18 all’ospedale di Siena, che ha poi emesso un bollettino sulle condizioni dell’atleta bolognese.

Alex Zanardi “è stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso” di Siena, “valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”.

Zanardi era impegnato in una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Il 53enne si sarebbe scontrato con un camion.

A dare l’allarme sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. L’ex pilota automobilistico avrebbe riportato un politrauma.