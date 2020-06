A Catania un’altra rotatoria sponsorizzata

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La rotatoria posta nell’intersezione di viale Felice Fontana e via Palermo, la più grande dell’intero percorso della circonvallazione di Catania sarà riqualificata dalla Comer Sud, azienda che si è aggiudicata la sponsorizzazione promossa dall’amministrazione comunale.

In municipio il sindaco Salvo Pogliese ha stipulato il contratto che impegna l’azienda privata come sponsor a sistemare a verde e riqualificare lo svincolo stradale posto in uno degli ingressi principali della città nei pressi del nuovo ospedale Garibaldi.

“Ringrazio l’imprenditore Davide Di Martino – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – perché con la Comer Sud ha accettato questa nostra scommessa di valorizzare l’intera rotatoria e spartitraffico connessi con un investimento consistente a favore della collettività, un obiettivo da tempo nelle nostre intenzioni di fatto precluso da ragioni finanziarie. Sono davvero tante ormai le sponsorizzazioni di spazi che abbiamo avviato, sgravando il Comune dai costi di realizzazione e manutenzione”.