Incendio in un deposito di prodotti per ristorazione

AGRIGENTO – Un vasto incendio è divampato attorno alle 23.30 di ieri sera ad Agrigento, nella zona di Fontanelle, in via Unità d’italia. In fiamme un deposito di prodotti per la ristorazione. Tanta paura tra i residenti dello stabile dove vi è il deposito che hanno lanciato l’allarme e si sono riversati per strada. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e un’ambulanza del 118. A scatenare il rogo sarebbe stato un furgone chiuso all’interno del deposito, ma al momento nessuna pista è stata esclusa.