PALERMO – La Polizia ha arrestato Alessio Serio , 27 anni palermitano. Nonostante fosse ai domiciliari spacciava crack ed hashish.I poliziotti del commissariato “Brancaccio”, hanno notato un via vai di giovani a casa di Serio e hanno scoperto che l’abitazione si era trasformata in un market della droga. Alcuni sono stati perquisiti e trovati in possesso di stupefacenti