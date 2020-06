Auto si ribalta, caos sulla A18

Incidente stradale sulla Catania-Messina in zona Fiumefreddo: la macchina sbalzata in aria è finita sulla corsia opposta, 5 feriti. FOTO

CATANIA – Una auto Bmw si è ribaltata stamattina sull’autostrada Catania-Messina all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo in direzione Messina, terminando la sua corsa sulla carreggiata opposta. Sono 5 feriti, tutti giovani, ed erano tutti a bordo della vettura. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sembra che l’auto sia sbalzata in aria dopo aver urtato un veicolo con una famiglia (tutti illesi) a bordo che la precedeva.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 causando lunghe code su tutta l’arteria anche in concomitanza del traffico domenicale in direzione delle località di mare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos, personale del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e di Messina.