CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 23enne catanese Michael Furnò per spaccio di sostanze stupefacenti. Davanti alla sua casa in via Cifali è stato sorpreso a vendere droga a due clienti arrivati da Trecastagni e Pedara.

Durante una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e tre grammi di crack che sono stati sequestrati assieme 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.