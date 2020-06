Coronavirus, contagi col contagocce

Situazione stabile in Sicilia: aumentano i guariti e nessun decesso da due giorni. I dati nelle province. Italia: vittime in calo

Resta stabile in Sicilia l’andamento dell’epidemia del coronavirus: nelle ultime 48 ore tre guariti e nessun decesso.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 171.384 (+5.691 rispetto a lunedì 8 giugno), su 144.193 persone: di queste sono risultate positive 3.455 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 853 (0), 2.324 sono guarite (+3) e 278 decedute (0).

Degli attuali 853 positivi, 46 pazienti (-1) sono ricoverati – di cui 6 in terapia intensiva (-1) – mentre 807 (+1) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 13 (2, 152, 11); Catania 399 (15, 577, 100); Enna 8 (0, 388, 29); Messina 122 (16, 384, 59); Palermo 254 (13, 290, 37); Ragusa 8 (0, 83, 7); Siracusa 0 (0, 222, 29); Trapani 17 (0, 120, 5).

Contagi in calo in Italia. Torna a calare il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. E’ di 235.763 il numero complessivo, con un incremento rispetto a ieri di 202 casi, quando si era registrata una crescita di 283. In Lombardia i nuovi contagiati sono 99 in più, mentre ieri l’incremento era stato di 192 casi, pari al 49% dell’aumento odierno in Italia. Dai dati della Protezione Civile emerge che 7 regioni – Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata – non hanno nuovi casi.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 71, in calo rispetto alle 79 di ieri quando però erano conteggiate anche 32 vittime in Abruzzo riferite ad altri periodi. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 32, mentre ieri erano 15. Il numero totale delle vittime sale dunque a 34.114. Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 10 regioni senza vittime: Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono 31.710 i malati, 1.162 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.858. Salgono a 169.939 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 1.293. Martedì l’aumento era stato di 2.062.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249, 14 meno di ieri. I ricoverati in rianimazione calano in tutta Italia tranne che in Lombardia, dove passano da 96 di ieri a 98, e in Abruzzo, dove passano da 4 a 5. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.320, con un calo di 261 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 27.141, con un calo di 887 rispetto a ieri.