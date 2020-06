Chiede informazioni a carabiniere in abiti civili: pusher in manette a San Nullo (FOTO)

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 34enne catanese Natale Ferrera per spaccio di droga. Ieri sera, uno dei militari impegnati in abiti civili in un servizio in via San Nullo, è stato avvicinato dal 34enne a bordo di uno scooter, che gli ha chiesto informazioni sull’ubicazione di un albergo.

Il carabiniere, dopo aver riferito di non conoscere la struttura, intuendo che l’uomo stesse per compiere un reato, ne ha seguito i movimenti fino a bloccarlo nel momento in cui, su una Peugeot 206, stava piazzando dell’eroina a una 56enne di Biancavilla. Perquisito sul posto, il pusher è stato trovato in possesso di 12 dosi di eroina.