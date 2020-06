Share Tweet Whatsapp Email

E’ morto il maestro Nino Lombardo, apprezzato pianista siciliano. Le sue composizioni e i suoi arrangiamenti hanno accompagnato per anni le serate danzanti dei catanesi e sono stati colonna sonora di tanti show televisivi di Antenna Sicilia (un’edizione di Insieme, Noioggi, il Festival della canzone siciliana e Gira la ruota con Tuccio Musumeci).

E poi tanti spettacoli in giro per la Sicilia e l’approdo in Rai con la partecipazione a programmi di successo come Piazza Grande su Rai Due.