Dal 3 al 10 giugno 2020, chiusura al traffico veicolare della via San Paolo e della via Etnea per il rifacimento dell’asfalto

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) –Il sindaco Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Rosario Condorelli comunicano che mercoledì 3 giugno 2020 inizieranno i lavori per consentire il completamento della pavimentazione stradale dei tratti di via Etnea e via San Paolo interessati dai lavori al canale di gronda. A questo proposito è stata disposta, dal 3 al 10 giugno 2020, la chiusura al traffico veicolare della via San Paolo, nel tratto compreso tra la via Etnea e la via Mongibello, lato est, e della via Etnea, nel tratto compreso tra il civico 9 e l’intersezione con la via San Paolo.

“Con questo intervento verrà ripristinata la pavimentazione regolare delle carreggiate interessate – ha commentato il sindaco Giammusso – e verrà così ultimata questa parte dei lavori. La chiusura al transito consentirà all’impresa esecutrice di effettuare i lavori in maniera più celere limitando i disagi”.

“Verrà disposta apposita segnaletica nelle zone interessate – ha spiegato il vicesindaco Condorelli – in maniera da indicare inoltre percorsi alternativi. Ringrazio ancora una volta l’ingegnere Marco Scalirò del 5° Servizio per il supporto operativo e l’ingegnere Giuseppe Garozzo dell’8° Servizio, responsabile del procedimento”.