SIRACUSA – Intervento di sgombero e bonifica nell’ex campo nomadi di contrada Pantanelli, a Siracusa: è stata rimossa una baracca e i rifiuti che in questi mesi erano stati accumulati. L’area era già stato bonificata lo scorso settembre. La casa di fortuna era abitata da due persone, una di origine kosovara e una macedone, che sono state poi prese in carico dai servizi sociali del Comune. “Dopo 30 anni di degrado – dichiarano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore all’Ambiente, Andrea Bucheri – l’amministrazione ha deciso di riportare il decoro in un’area che si trova lungo una della strade di ingresso della città, e che certo non rappresentava un bel biglietto da visita”. Il campo dei Pantanelli al momento dello sgombero contava una quarantina di persone divise in 8 nuclei familiari che avevano accettato le soluzioni prospettate. L’intervento aveva consentito di liberare l’area da un notevole quantitativo di rifiuti e di eliminare gli scarichi fognari abusivi che venivano convogliati nel vicino canale Grimaldi per poi finire in mare.