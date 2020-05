Dal 3 giugno stop alla quarantena per chi proviene dall’area Schengen

Cade l’obbligo per gli stranieri in entrata in Italia, dal 15 giugno per il resto degli europei. Si va anche verso la ripresa dello spostamento tra regioni

Share Tweet Whatsapp Email

Il 3 giugno cadrà l’obbligo della quarantena di 14 giorni per i cittadini stranieri provenienti dai Paesi Schengen e dalla Gran Bretagna. Per il resto dei cittadini europei tale obbligo cadrà dal 15 giugno.

Rimane confermata anche la data del 3 giugno per la ripresa degli spostamenti tra le regioni. “Non ci sono al momento motivi per rinviare”, afferma Speranza. Ma il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia continuerà fino a martedì il monitoraggio dei dati e il confronto con i governatori sul tema.

Anche i dati dell’Istituto superiore di sanità spingono verso la riapertura completa del Paese certificando che non c’è più alcuna situazione critica. In quasi tutte le regioni gli indici di contagio sono al di sotto di 1 e i nuovi casi sono in diminuzione.