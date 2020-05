Scarcerato per Covid, viola le prescrizioni degli arresti domiciliari: 69enne torna in carcere (FOTO

CATANIA – La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato Roberto Illuminato, 69 anni, per gravi violazioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari. L’uomo, già detenuto nel carcere di Palmi (Rc), aveva ottenuto il differimento provvisorio della pena con gli arresti domiciliari da scontare a Catania a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, i Baschi Verdi di Catania, durante i controlli di sorveglianza presso il suo domicilio, hanno riscontrato la presenza di altri soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente e, inoltre, il pregiudicato non ha consentito ai finanzieri l’accesso in casa per i controlli.

Per tali violazioni, l’ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria ha sospeso la detenzione domiciliare e ne ha disposto la traduzione nel carcere catanese.