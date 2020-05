Radio in aria e via: presi pusher e vedetta

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Due spacciatori sono stati arrestati dalla polizia a Catania: il 49enne Carmelo Spampinato e il 52enne Concetto Renato Consoli, entrambi pregiudicati.

L’equipaggio di una volante che passava in via Capo Passero ha notato uno strano andirivieni di auto dalle parti di una palazzina di case popolari. Gli agenti si sono imbattuti nella fuga improvvisa dei due uomini, conclusa con la cattura.

Consoli, verosimilmente impegnato nell’attività di vedetta, alla vista della pattuglia si era infatti dato alla fuga lanciando in aria una radiolina ricetrasmittente, mentre Spampinato è stato trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, già confezionata e distribuita in 92 dosi.