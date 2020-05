Sicilia: +11 contagi, guarita a 100 anni

Coronavirus: quasi tremila i tamponi effettuati. In Italia altre 195 vittime, ma gli attuali positivi calano in 19 regioni

Numeri stabili in Sicilia. Rispetto a ieri solo 11 nuovi casi di coronavirus, in base al report aggiornato alle ore 15 di oggi (13 maggio).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 107.991 (+2.974 rispetto a ieri), su 96.860 persone: di queste sono risultate positive 3.354 (+11), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.889 (-22), 1.203 sono guarite (+32) e 262 decedute (+1).

Degli attuali 1.889 positivi, 225 pazienti (-24) sono ricoverati – di cui 13 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.664 (+2) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 63 (0 ricoverati, 77 guariti e un deceduto); Caltanissetta 78 (9, 75, 11); Catania 679 (56, 273, 95); Enna 225 (23, 167, 29); Messina 353 (62, 151, 54); Palermo 378 (51, 138, 33); Ragusa 37 (4, 50, 7); Siracusa 54 (19, 160, 27); Trapani 22 (1, 112, 5).

DIMESSA LA CENTENARIA. Venticinque giorni dopo il ricovero, Iole, 100 anni, è stata oggi dimessa dal ‘Covid Hospital’ di Partinico. Proveniente da una casa di riposo, la centenaria era stata ricoverata il 18 aprile scorso per infezione da coronavirus.

A causa delle sue condizioni di salute e di altri farmaci che era costretta ad assumere, è stata curata solo con eparina. I progressi sono stati subito evidenti ed a fine aprile già il primo tampone era negativo. Trasferita al quinto piano della struttura in isolamento, le sue condizioni di salute sono state continuamente monitorate. Dopo il secondo tampone negativo, questa mattina è stata dimessa.

Ha lasciato l’ospedale salutata da tutto il personale in servizio. Per la signora Iole, che ha compiuto 100 anni lo scorso 4 gennaio, sono state attivate le dimissioni protette, in regime di assistenza domiciliare integrata. Reduce da una precedente frattura sarà, tra l’altro, seguita nella riabilitazione da un fisioterapista.

SALE IN ITALIA IL NUMERO DELLE VITTIME. Le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 31.106, con un incremento di 195 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile. Ieri l’aumento dei morti era stato di 172.

Torna a calare l’incremento dei contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti: sono 222.104, con un incremento rispetto a ieri di 888. Martedì l’aumento era stato di 1.402.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi è in calo in tutta Italia, con la sola eccezione del Molise che fa registrare 5 nuovi pazienti. Il calo più marcato è quello del Piemonte, con 693 attualmente positivi in meno, seguito dalla Lombardia (-643) e dall’Emilia Romagna (-299), le tre regioni più colpite dal virus.

I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono 112.541, con un incremento di 3.502 rispetto a ieri. Martedì l’incremento era stato di 2.452. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 893 i pazienti, 59 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 47. Di questi, 307 sono in Lombardia, 15 meno di ieri.

Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.172, con un decremento di 693 rispetto a ieri. Sono invece 65.392 le persone in isolamento domiciliare, 2.057 in meno rispetto a ieri. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.