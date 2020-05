Share Tweet Whatsapp Email

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno multato un 73enne per aver avviato un’attività commerciale senza la prevista iscrizione alla Camera di Commercio.

I militari hanno constatato che in via Risorgimento l’uomo aveva avviato un’attività di lavanderia particolare. L’anziano infatti, con una buona dose d’intraprendenza, effettuava la raccolta degli indumenti nel proprio locale trasferendoli, poi, in una lavanderia autorizzata fuori dal comune di Palagonia applicando ai clienti un rincaro del 15% per il servizio offerto.

All’anziano è stata comminata la sanzione amministrativa di 860,67 euro ed è stato segnalato al sindaco per la chiusura dell’attività.