RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno arrestato il 25enne Jonathan Fortuna per spaccio di droga. Il giovane era sul taccuino dei militari che, visti i suoi trascorsi, ben conoscevano la sua predilezione per lo spaccio di droga e non mancavano di seguirne le mosse.

Ieri sera in via Capuana, alla vista dei carabinieri Fortuna si è dato alla fuga ma, inseguito, è stato però presto raggiunto e bloccato dai militari. Addosso gli sono stati trovati 5 dosi di cocaina, 3 di marijuana, uno spinello già confezionato e 35 euro ritenuta provento dello spaccio. In casa anche un bilancino elettronico di precisione. Fortuna è stato posto agli arresti domiciliari.