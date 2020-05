Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il 28enne Andrea Alonzo per evasione dai domiciliari. I “Falchi” della squadra mobile hanno notato all’interno del quartiere San Cristoforo alcune persone discutere animatamente per strada. Alla vista delle pattuglie hanno cominciato a disperdersi.

Alonzo è scappato repentinamente ed è entrato in un palazzo, tentando quindi di uscire dal retro. Gli agenti lo hanno fermato, per poi scoprire che era agli arresti domiciliari in una casa che nulla aveva a che fare con quella in cui si era rifugiato, essendo ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e lesioni compiuti nell’ottobre 2019. Il giovane è stato risottoposto ai domiciliari con apposizione del braccialetto elettronico.