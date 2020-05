Ecco il caldo africano: in Sicilia picchi di 38°

Share Tweet Whatsapp Email

Sotto il profilo climatico in Italia si apre una settimana molto movimentata, con il Paese diviso in due tra temporali al Nord e un’intensa ondata di caldo africano al Sud.

Al Nord si conferma la tendenza instabile a causa di una perturbazione che porterà temporali e calo delle temperature. Qualche occasionale acquazzone potrà interessare anche il Centro, dove tuttavia prevarrà il tempo stabile anche se a tratti nuvoloso.

Tutta un’altra storia invece al Sud, dove è confermato l’arrivo di un’ondata di caldo africano piuttosto intensa da mercoledì fino ad almeno sabato, come confermano i meteorologi di 3bmeteo.com. Il picco sarà soprattutto tra giovedì e venerdì quando non si escludono record di caldo per maggio su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Coinvolto anche il Centro, sebbene in misura più marginale. Il clima sarà più mitigato lungo le coste, specie adriatiche e ioniche, grazie ai venti che proverranno da un mare ancora piuttosto freddo. Faranno eccezione le coste tirreniche di Sicilia e Calabria, dove i venti di Scirocco potranno far impennare le temperature anche oltre i 34-35 gradi.

Caldo record nelle zone interne della Sicilia, previsti picchi superiori ai 38 gradi nel Palermitano. Possibili record per maggio sulle regioni meridionali: tra le città più calde Palermo, Caltanissetta, Ragusa, Cosenza, Vibo Valentia, Potenza, Matera, Benevento, Caserta e Foggia.