PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 52enne Salvatore Lombardo per evasione. Ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai militari mentre a piedi percorreva via Pietro Micca. Appena scorti i carabinieri ha tentato inutilmente di fuggire.