Ruba un’auto ad Ognina e finisce in manette

CATANIA – Un uomo di 42 anni, Gaetano Tomaselli, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato di un’autovettura. Fondamentale la segnalazione di un cittadino che aveva visto l’uomo mentre armeggiava attorno ad un’auto nei pressi di Ognina. Immediato l’intervento degli agenti del Commissariato “Borgo-Ognina” che hanno colto l’uomo in flagranza di reato. Tomaselli, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato arrestato, mentre l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.