Cig: Inps autorizza 3.778 decreti in Sicilia

Alla Regione per la cassa integrazione sono arrivate poco più di 4.000 domande. Catania al primo posto

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – L’Inps ha autorizzato 3.778 decreti su 4.022 pervenuti dalla Regione siciliana per la cassa integrazione guadagni in deroga. Sarebbero 150 mila i decreti che la Regione deve inviare per i lavoratori colpiti dalla riduzione o dal fermo delle attività conseguenti all’emergenza coronavirus.

L’istituto ha autorizzato 18.104 domande per la cassa integrazione guadagni ordinaria, ha definito 4094 domande di fondo integrazione salariale (Fis) su 7652 pervenute. L’Inps infine comunica di aver erogato bonus da 600 euro a 292.177 persone in Sicilia: al primo posto Catania con 61.561 indennità, seguita da Palermo con 50.584 e Messina con 37.300.