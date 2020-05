Sicilia: pochissimi contagiati

Solo 28 casi di coronavirus in più su oltre tremila tamponi. Il dettaglio per provincia. Italia: ancora in calo i malati

Stabile l’aumento dei malati di coronavirus in Sicilia, in base ai dati aggiornati alle15 di oggi (venerdì 1 maggio).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 82.860 (+3.191 rispetto a ieri), su 77.490 persone: di queste sono risultate positive 3.194 (+28), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.171 (+14), 786 sono guarite (+12) e 237 decedute (+2).

Degli attuali 2.171 positivi, 429 pazienti (-12) sono ricoverati – di cui 30 in terapia intensiva (-3) – mentre 1.742 (+26) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 124 (16, 24, 11); Catania 671 (90, 226, 84); Enna 289 (121, 93, 29); Messina 377 (79, 122, 49); Palermo 382 (67, 92, 28); Ragusa 57 (7, 29, 6); Siracusa 110 (45, 93, 24); Trapani 92 (4, 42, 5).

ITALIA: CONTINUA IL CALO DEI MALATI. Cala il numero dei malati, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri. Sono scesi a 100.943, con un decremento di 608 persone (ieri erano stati -3.106 i malati rispetto al giorno precedente).

Prosegue pure il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono ad oggi sono 1.578, 116 in meno rispetto a ieri. Secondo i dati della Protezione Civile, 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti rispetto a ieri. Sono invece 81.796 le persone, pari all’ 81% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Le vittime sono 28.236, con un incremento di 269 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 323. I guariti salgono a 78.249, con un incremento rispetto a ieri di 2.304, circa la metà rispetto al record che si era registrato ieri in numero di nuovi negativizzati.

I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965. L’aumento dei casi totali si concentra in Lombardia (+737), in Piemonte (+395) e in Emilia Romagna (+208). Ci sono regioni dove i casi aumentano pochissimo come Umbria (+1), Molise (+2), Calabria (+4). Nel Lazio i nuovi casi complessivi in 24 ore sono 56.