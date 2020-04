Ars approva esenzioni canoni e bollo auto

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – L’Ars ha approvato la norma della legge di stabilità che prevede l’esenzione per quest’anno dal pagamento di canoni demaniali e marittimi, del bollo auto fino a 54Kw e per redditi fino a 15 mila euro, concessioni per pascoli e concessioni governative e per bar, ristoranti e attività turistiche che operano su suolo pubblico.

Per la norma la copertura individuata è di 50 milioni di euro. Ai comuni sarà dato un ristoro per le minori entrate. Il via libera è arrivato dopo una riunione, mentre l’aula era sospesa, tra governo, presidenza dell’Ars e gruppi parlamentari. Solo per l’esenzione del bollo auto sono stati stanziati 34 milioni.