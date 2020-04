Santa Lucia, festa in streaming

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Momenti di preghiera in streaming per la festa del patrocinio di Santa Lucia che si sarebbe dovuta svolgere la prima domenica di maggio. E poi il rinvio ad una possibile processione il 13 settembre.

Il programma è stato comunicato oggi dal presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Giuseppe Piccione, presentando l’intervento di restauro effettuato sul simulacro dalla Scuola del Beato Angelico di Milano.

Le disposizioni imposte dall’emergenza Covid 19 hanno reso necessario ripensare la festa per permettere a tutti i devoti costretti a casa di poter partecipare. Sabato 2, rosario e messa nella cappella di Santa Lucia e domenica 3, Pontificale presieduto dall’arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo. Le due celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming dalle pagine Facebook dell’Arcidiocesi e della Deputazione e dal canale you tube della Diocesi.

“E quella processione che oggi non può essere fatta – ha detto il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Giuseppe Piccione – potrà rivivere il 13 settembre, se le condizioni di legge ed il buon senso lo consentiranno, in modo che Santa Lucia possa risplendere nella nostra città. E poi il 13 marzo di quest’anno, all’inizio del periodo di isolamento, la Città di Siracusa si è consacrata a Santa Lucia con l’atto di affidamento. Abbiamo pensato ogni anno il 13 marzo di aprire il simulacro: una nuova apertura per fare memoria, per ricordare dei tanti dei troppi morti e per ringraziare tutte le persone che in questo periodo hanno dedicato il loro tempo per aiutare gli altri”.