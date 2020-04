Nicolosi, Ivan fiuta la marijuana

Il cane antidroga dei carabinieri decisivo durante la perquisizione in casa di un pusher 36enne

NICOLOSI (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato a Nicolosi il 36enne Lorenzo Vittorio per spaccio di droga. Su un gradino delle scale di casa sua, dentro un borsello e anche su uno scaffale, hanno trovato piccole quantità di marijuana ma, a dar loro man forte è arrivato il “collega” a quattro zampe Ivan che, insieme al suo conduttore, ha fiutato 2 involucri contenenti altra “erba”: di questi, uno era suddiviso già in altri 10 involucri per un peso complessivo di 112 grammi. Nel corso della perquisizione, inoltre, sono stati scoperti 1.090 euro posti sotto sequestro insieme alla droga, perché ritenuti essere provento dello spaccio.