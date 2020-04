Catania aiuta Catania: donati 3.200 pacchi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Tremiladuecento pacchi spesa consegnati, su 5.282 domande presentate e 3.690 esitabili, e 370 mila euro raccolti grazie alle donazioni fatte da oltre 1.500 persone su una piattaforma crowfounding e tramite bonifici. Sono le cifre aggiornate delle raccolta fondi ‘Catania aiuta Catania’ promossa dal sindaco Salvo Pogliese per sostenere i casi più urgenti del disagio causato nelle famiglie bisognose dall’emergenza coronavirus.

“Siamo orgogliosi di questa attività – ha commentato Pogliese – che ci ha permesso di consegnare alle famiglie in tempi brevissimi il pacco spesa, con i prodotti alimentari e per l’infanzia. Manterremmo aperta la sottoscrizione almeno per tutto aprile per proseguire nella nostra attività di sostegno comunitario alle famiglie in difficoltà: spenderemo fino all’ultima risorsa per finalità assistenziali, di cui faremo un pubblico rendiconto nella massima trasparenza. Il nostro è un esperimento di assistenza di cui andiamo fieri che è diventato un modello anche in altre realtà nazionali”.

Le donazioni si possono fare sulla piattaforma crowfounding https://www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania e tramite bonifico bancario all’Iban IT43D0200816917000105890235 intestato al Comune di Catania con causale Catania salva Catania. Le domande per il pacco spesa vanno presentate scaricando i moduli dal sito del Comune di Catania all’indirizzo https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2020/de fault.aspx?news=74688.