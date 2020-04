Share Tweet Whatsapp Email

Un video per augurare e augurarsi buona Pasqua dopo aver raccolto la sfida della didattica a distanza. Le 27 sedi siciliane dell’Eris, ente di formazione professionale, hanno confezionato e pubblicato una clip che racconta la loro storia e quella dei loro allievi in tempi difficili come quelli del coronavirus.

“L’esigenza – raccontano i responsabili – era quella di dare risposte tempestive per poter permettere ai nostri ragazzi della formazione professionale (oltre 2900) di poter proseguire il loro cammino di studi. Non è stato semplice, tra mille difficoltà ci siamo adattati ad un modo nuovo di comunicare e insegnare. Non è sicuramente come l’aula, ma dobbiamo dare seguito alle speranze dei nostri giovani e continuare a trasmettere loro le informazioni che gli permetteranno di ottenere le competenze professionali utili per il futuro. Tutti noi speriamo in una soluzione più veloce possibile della pandemia in modo da poter tornare alle normali attività scolastiche. Nell’attesa, continuiamo a studiare on line unendoci in un grande abbraccio virtuale”.