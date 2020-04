In Sicilia nessun nuovo ricovero

Coronavirus: 20 malati in più nelle ultime 24 ore, ma tutti in isolamento domiciliare

Solo 20 contagi in più. Scende ancora il trend dei casi di coronavirus in Sicilia, secondo i dati aggiornati alle 16 di oggi (lunedì 13 aprile).

Gli attuali malati sono 2.050 persone;, 237 persone sono guarite (+14) e 171 decedute (+8). Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 37.311 (+1.213 rispetto a ieri).

Degli attuali 2.050 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 51 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.445 (+20) sono in isolamento domiciliare.

32 POSITIVI IN UNA CLINICA DI PALERMO. Sono trentadue i positivi nella clinica Maria Eleonora a Palermo. Sono stati eseguiti tutti i 204 tamponi prelevati nei giorni tra i 54 pazienti e i 150 tra dipendenti, sanitari e fornitori. Alla fine in 32 sono risultati positivi, come fa sapere l’Asp di Palermo.

I pazienti positivi sono stati trasferiti negli ospedali Cervello, Partinico e Civico. Alcuni dipendenti si trovavano a casa e altri sono stati trasferiti al albergo Covid San Paolo Palace. L’assessorato regionale alla Salute ha disposto un’ispezione per cercare di comprendere come il virus si sia potuto diffondere dentro la struttura.