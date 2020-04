De Luca fa a modo suo

Share Tweet Whatsapp Email

“A Messina le consegne a domicilio di dolci e generi alimentari saranno garantite anche durante le festività Pasquali. Inoltre, i generi alimentari e supermercati oggi chiuderanno alle 20, come consuetudine. Non lascerò che i già provati dipendenti del comparto lavorino ad oltranza sino alle ore 23”.

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, va controcorrente rispetto ai provvedimenti del governatore Nello Musumeci che vietano le consegne a domicilio per le festività pasquali e autorizzano i supermercati a rimanere oggi aperti fino alle 23.

“Non contribuiremo inoltre a creare ingiustificati assembramenti sino a tarda ora, generati dalla mancanza di consegne a domicilio e supermercati chiusi per due giorni di seguito. Non è così che si contrasta il coronavirus ma con un controllo capillare e sensato sul territorio, quello che non mi è stato permesso di continuare a svolgere – afferma il sindaco – In città, che vi piaccia oppure no, saranno adottate le nostre misure, senza se e senza ma”.