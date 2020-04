Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato Francesco Occhione, 29 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato intercettato in via Santa Marie della Catena. Rinvenute e sequestrate 130 euro, provento dello spaccio, 20 dosi di cocaina già confezionate e nascoste nel vano del contatore elettrico. Occhione è stato sanzionato anche per violazione alle vigenti norme per il contenimento epidemico da coronavirus.