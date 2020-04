Controlli: sanzionato un catanese su dieci, beach volley in viale Kennedy

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia di Catania ha intensificati i controlli anti-coronavirus vicino a uffici postali, supermercati e altre attività commerciali di vendita al dettaglio per prevenire la formazione di pericolosi assembramenti.

Sono stati inoltre presidiate le principali arterie stradali, tra cui viale Mario Rapisardi, via Plebiscito, piazza Eroi di Ungheria, corso Indipendenza e piazza Europa, con i seguenti risultati: 244 autocertificazioni ritirate e 25 persone sanzionate amministrativamente.

In particolare sono stati fermati due ragazzi che percorrevano viale Mario Rapisardi a bordo di uno scooter Honda SH 300 senza indossare il casco. Il guidatore era sprovvisto di patente in quanto mai conseguita e pertanto è stato denunciato, oltre che sanzionato per la violazione della normativa sull’emergenza Covid-19.

Tra i tanti soggetti sanzionati per essere usciti di casa senza giustificato motivo, diversi sono stati fermati intenti ad acquistare droga e, a tal riguardo, hanno autocertificato di essere usciti dal proprio domicilio esclusivamente per quello.

Un pluripregiudicato ha comprato diverse dosi uscendo assieme alla moglie e al figlio di 20 mesi e, ulteriore circostanza grave, era alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa e senza essere in possesso di patente di guida per non averla mai conseguita.

In viale Kennedy sono state notate numerose persone che si sono date alla fuga alla vista della polizia: erano intente a giocare a beach volley e il proprietario dei campetti, che era presente sul posto, ha falsamente autocertificato ai poliziotti di non conoscerli.