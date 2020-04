La Pasqua solidale dei ristoratori catanesi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Fipe-Confcommercio di Catania, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza ‘Pasqua solidale’, pranzo pasquale per 100 famiglie assistite da quattro parrocchie cittadine che provvederanno alla distribuzione.

“I ristoratori della Fipe hanno deciso di scendere in campo perché nessuno in questo momento deve passare una Pasqua sottotono – afferma il presidente provinciale della Federazione italiana pubblici esercizi, Dario Pistorio – noi ringraziamo le aziende che hanno risposto alla nostra chiamata con entusiasmo e stanno partecipando fornendo le materie prime”.

Anche i privati possono contribuire con donazioni libere per sostenere l’iniziativa al seguente Iban IT18F0503616901CC1000012831 Fipe Confcommercio sezione di Catania – causale Covid-19.

“Il momento che noi ristoratori stiamo vivendo non è certamente dei migliori e il futuro è incerto – dichiara il presidente di Fipe Ristoranti, Giovanni Trimboli – ma anche se il settore della ristorazione è in piena crisi, vogliamo essere in prima linea, coscienti che la strada per il ritorno alla normalità sarà lunga e in salita. Questa è solo la prima di una serie di interventi che vogliamo mettere in campo per alleviare i disagi derivati dal coronavirus”.