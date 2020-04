A Noto mascherina obbligatoria

Share Tweet Whatsapp Email

“Da domani martedì 7 aprile a Noto e in tutto il suo territorio comunale chi esce da casa avrà l’obbligo di indossare una mascherina, ancorché non certificata o di fattura artigianale, idonea a coprire bocca e naso contemporaneamente. E’ inoltre obbligatorio l’utilizzo dentro gli esercizi commerciali anche di guanti monouso o guanti in plastica lavabili e disinfettabili”. Lo annuncia il sindaco Corrado Bonfanti dopo aver firmato, questa mattina, l’ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ordinanza che il sindaco Bonfanti ha emanato con la necessità di alzare la soglia di protezione della comunità in un periodo da tutti considerato centrale nella diffusione del virus. L’ordinanza vieta inoltre l’assembramento di più di 2 persone nei luoghi aperti, ribadendo che è consentita la consegna a domicilio dei prodotti alimentari limitatamente alle categorie commerciali previste dal Dpcm dell’11 marzo 2020. Attività di consegna a domicilio che deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, assicurando al momento della consegna la distanza non inferiore ad un metro.

“I trasgressori – aggiunge Bonfanti – saranno puniti con una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, con denuncia ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. Ai titolari e gestori di attività commerciali è fatto ordine di vietare l’accesso alle persone non dotate di mascherine e guanti, esponendone avviso all’ingresso dell’esercizio”.