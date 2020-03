Coronavirus . L’Iss: “E’ un pianoro dal quale ora dobbiamo scendere. Indice di trasmissione vicino a 1, per lo zero ci vorranno mesi”

ROMA – “Dire che siamo arrivati al picco dell’epidemia in Italia, ma il picco non è una punta bensì un pianoro da cui ora dobbiamo discendere”, ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa all’Istituto. “Bisogna però essere cauti poiché dalla situazione di pianoro l’epidemia può ripartire se molliamo rispetto alle misure di contenimento e isolamento in atto”.

L’indice di trasmissione del nuovo coronavirus, il cosiddetto R con zero, “è vicino all’uno (ovvero un positivo ha la potenzialità di infettare una persona, ndr) ma dobbiamo arrivare sotto il valore uno”, ha spiegato Brusaferro. “Dobbiamo mantenere tale indice sotto l’uno, intorno allo 0,5, con misure efficaci”. Per raggiungere invece il valore zero contagi, ha detto, “ci vorranno mesi”.