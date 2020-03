Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un uomo di 50 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di esemplari di animali in via di estinzione, nonché inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’uomo è stato sorpreso dai militari in via Galermo a Catania mentre vendeva tartarughe.

I carabinieri hanno identificato e denunciato anche il potenziale acquirente, un 27enne di Aci Castello, per la sola inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Le tartarughe sono state affidate al dipartimento faunistico venatorio di Catania.