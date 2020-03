“Siamo usciti per cercare uno spinello”

Controlli a Catania: in via Capo Passero 4 giovani si giustificano così davanti ai carabinieri. A Mascali sequestrate mascherine irregolari

CATANIA – “Siamo usciti di casa per acquistare dell”erba’ da fumare…”. Si sono giustificati così quattro uomini bloccati da una pattuglia di carabinieri vicino via Capo Passero, nel rione San Giovanni Galermo, una delle più note ‘piazze di spaccio’ di Catania durante controlli eseguiti per fare rispettare il decreto del presidente del consiglio dei ministri per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

I quattro – un catanese di 19 anni, due belpassesi di 25 e 28 anni, e un misterbianchese di 26 anni – sono stati denunciati per inosservanza di un provvedimento dell’autorità da militari dell’Arma del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania.

I militari della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato in un negozio di Mascali 20 mascherine chirurgiche di ‘tessuto non tessuto’, perché ritenute pericolose e non sicure per l’utilizzo.

Da un controllo è emerso che erano prive degli standard di sicurezza previsti dalla Comunità europea, che venivano vendute, non confezionate, senza l’indicazione del Paese d’origine, dei materiali impiegati, delle precauzioni, della destinazione d’uso nonché delle istruzioni in lingua italiana.

Per quanto sopra, sono state contestate al legale rappresentante le relative sanzioni pecuniarie previste dal Codice al Consumo e le mascherine sono state sequestrate.