Posteggiatori abusivi al varco Dusmet

Catania . Pretendevano soldi per la sosta delle auto dai frequentatori dei locali della zona del porto: multati in tre

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La guardia di finanza di Catania in servizio all’interno del porto di Catania ha intensificato i controlli nei confronti dei posteggiatori abusivi in attività nelle zone limitrofe all’area demaniale marittima extra portuale.

Multati tre parcheggiatori irregolari, due erano recidivi: in particolare, nei pressi del “varco Dusmet” all’imbocco del porto, luogo di movida catanese, le fiamme gialle hanno sottoposto a controllo tre persone che, senza autorizzazione, pretendevano dagli avventori dei locali notturni denaro per la sosta delle auto, nonostante poco distante ci fosse un parcheggio a pagamento dato in concessione dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale a una società del settore.