“Me la fai provare?”: e gli ruba la bici

CATANIA – Ieri la polizia di Catania è intervenuta in via Di Prima per la segnalazione di un ragazzo di 16 anni. Il giovane ha riferito di essersi recato nel quartiere San Berillo Vecchio con l’intenzione di vendere la sua bicicletta a un cittadino straniero il quale, con la scusa di volerla provare, si è allontanato senza far più ritorno.

Grazie alle descrizioni gli agenti hanno individuato dopo pochi minuti il gambiano responsabile del furto il quale, alla vista dei poliziotti ha tentato di allontanarsi a bordo della bicicletta poco prima rubata, ma, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato. Il 39enne D. F. è stato denunciato.