Catania, pusher incastrato da due “clienti”

CATANIA – I carabinieri della Squadra Lupi di Catania hanno arrestato per spaccio di droga il 38enne Giovanni Munzone. I militari, durante un controllo nel quartiere di San Cristoforo, hanno monitorato in particolar modo la zona compresa tra le vie Concordia, Testulla e Scaldara.

In particolare hanno notato come gli acquirenti, a bordo delle proprie auto, contattavano lo spacciatore “di turno” che, ricevuta l’ordinazione, si allontanava con il cliente per andare a prelevare da un nascondiglio la droga.

Per inchiodare Munzone, i militari hanno bloccato due acquirenti che hanno immediatamente consegnato la dose di crak dichiarando d’averla appena acquistata da Munzone che, quindi, è stato bloccato e trovato in possesso della banconota da dieci euro appena ricevuta.

Munzone è stato posto agli arresti domiciliari, mentre i due giovani acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura.