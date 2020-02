Share Tweet Whatsapp Email

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 39enne Carmelo Zaffonte e la sua convivente di 52 anni dopo quelle “mezze parole” che, in paese, indicavano la coppia come rifornitrice dei tossicodipendenti della zona. I militari col binocolo hanno pazientemente scrutato a distanza i loro movimenti, verificando con regolarità che gli acquirenti suonavano il campanello, in via Circonvallazione, quindi dopo essere stati accolti dalla donna effettuavano un veloce scambio.

Al momento della perquisizione la 52enne ha confessato di avere in casa 3 grammi di cocaina, ma in più nascondigli c’erano altri 20 grammi, una dose di hashish e soprattutto due block notes con l’annotazione delle vendite. L’uomo è finito nel carcere di Caltagirone, la donna ai domiciliari.