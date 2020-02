Forzano una saracinesca in via Plebiscito

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Armeggiavano sulla saracinesca di una rivendita di bombole di gas liquido. I carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza di reato Orazio Barbagallo, 57 anni, e Giovanni Licciardello, 34 anni, entrambi catanesi, accusati di tentato furto aggravato.

Nella notte di ieri un cittadino ha avvertito il 112 d’aver visto due individui sospetti, in via Plebiscito. I due sono stati presi con le mani nel sacco e hanno consegnato in segno di resa gli arnesi da scasso con i quali stavano cercando di scardinare la saracinesca dell’esercizio commerciale. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.