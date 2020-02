Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Un uomo di 41 anni, Vincenzo Inturrisi, è stato arrestato dai carabinieri di Priolo Gargallo (Siracusa) per lesioni aggravate: avrebbe accoltellato due fratelli, per futili motivi, davanti a un esercizio commerciale, procurando loro lesioni in varie parti del corpo. I due sono ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa e non sono in pericolo di vita.