Carnevale poco sicuro dal grossista cinese

CATANIA – A pochi giorni da un precedente sequestro nell’Acese, carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito un controllo di un grossista cinese in un’altra zona dell’hinterland catanese, rinvenendo numerosi prodotti di Carnevale importati, privi del marchio di conformità e di etichetta in lingua italiana.

La merce non rispondeva ai requisiti di sicurezza e buona fabbricazione imposti dalle norme comunitarie per la scarsa qualità dei materiali impiegati, assemblati in modo molto approssimato, con risvolti negativi sulla loro sicurezza. La merce rinvenuta da carabinieri del Nas è stata sequestrata e il cittadino è stato denunciato in stato di libertà.