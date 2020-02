Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Associazione Diplomatici, in collaborazione con il Club per l’Unesco di Catania, organizza all’interno del ciclo “Words of tomorrow” l’incontro con Salvatore Carrubba, vicepresidente della Fondazione Iulm, presidente del Piccolo teatro di Milano, presidente della Fondazione Collegio delle Università milanesi e già direttore del Sole24Ore – dal titolo “La crisi della democrazia liberale e hate speech”. Interverranno Claudio Corbino, presidente di Associazione Diplomatici, e Ofelia Guadagnino, presidente del Club per l’Unesco di Catania.