Pd Sicilia, parte la corsa alla segreteria

CATANIA – “Radicamento, Apertura e Partecipazione saranno le parole di un Congresso che eleggerà il suo nuovo segretario regionale con le primarie tra gli iscritti e che vedrà, per la prima volta, un’assemblea regionale composta per un quinto da rappresentanti dall’associazionismo, dalle forze sociali e dalle organizzazioni che credono nei nostri stessi valori di impegno civile e di rilancio della Sicilia”.

Alberto Losacco, Commissario del Pd siciliano annuncia le elezioni della nuova segreteria Dem in Sicilia, la prima senza i renziani. E il nome che potrebbe venire fuori è proprio quello del deputato catanese Anthony Barbagallo, legato alla corrente Lupo-Franceschini. Fino ad ogi in campo c’è ufficialmente solo Antonio Ferrante

“Il tesseramento online – spiega Losacco – ci ha permesso di ricostruire un tessuto reale dell’appartenenza alla comunità politica, rompendo pratiche negative e precostituite, che col tempo hanno allontanato tanti iscritti da circoli dove più che rappresentare qualcosa, servivano per rappresentare qualcuno. Adesso queste persone saranno al centro del nostro Congresso, partecipando al rinnovo di tutte le cariche provinciali e di circolo e all’elezione dell’assemblea e del segretario regionale” continua il commissario.

“Contestualmente diamo vita a quel processo di apertura essenziale per il rilancio dell’azione del Partito. I nostri iscritti – spiega Losacco – parteciperanno a due diversi momenti: il primo, per l’elezione delle cariche di Circolo, che dovrà svolgersi tra il 28 febbraio e l’8 marzo. Il secondo, per l’elezione dei segretari provinciali e regionale, che verrà stabilito dal calendario della Commissione congressuale regionale. Il Segretario di Circolo si eleggerà votando una delle liste collegate alla sua candidatura. I componenti del Direttivo saranno ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. Lo stesso meccanismo vale anche per l’elezione dei segretari regionali e provinciali e delle rispettive assemblee”.

“Entro il 28 febbraio vanno formalizzate le candidature alla carica di segretario regionale, sottoscritte da almeno 500 iscritti certificati, e a quelle di segretari provinciali, sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti certificati della Provincia. Per le liste di supporto, il termine per la loro presentazione è il 16 marzo.