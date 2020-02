Palagonia, spaccio nella casa abbandonata

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato, e posto ai domiciliari, un 25enne e denunciato il fratello di 16 anni e un’altra minorenne di 15 anni per spaccio di droga.

Nella casa in cui erano i tre in via Degli Orti, apparentemente abbandonata, i militari hanno trovato e sequestrato, tra l’altro, circa 100 grammi di marijuana sfusa, 34 dosi della stessa droga e un bilancino elettronico di precisione.

Segnalati alla Prefettura di Catania per uso di sostanze stupefacenti due fratelli, di 17 e 15 anni, ‘clienti’ degli spacciatori, trovati nell’abitazione a fumare uno spinello.