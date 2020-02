Catania, eletto con Bianco va da Musumeci

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Il presidente della Regione Siciliana e leader di #Diventerábellissima, Nello Musumeci, ha incontrato oggi il consigliere comunale Daniele Bottino che, assieme ai consiglieri Nino Penna e Manfredi Zammataro, rappresenterà il movimento in Consiglio Comunale a Catania.

“La scelta di un giovane capace come Daniele di aderire al nostro movimento è il segnale che la buona politica può essere sempre un riferimento per i cittadini. A Catania si sta costruendo un gruppo affiatato che, assieme all’assessore Trantino, sarà in grado di essere anche cerniera tra la città e la Regione”.

Il gruppo consiliare di riferimento del movimento nei giorni scorsi era rimasto orfano di un componente, il consigliere Alessandro Messina, passato alla Lega con tanto di benedizione del senatore Stefano Candiani proprio a Catania.

Con l’ingresso di Bottino, eletto nelle lista “Con Bianco per Catania” e poi diventato capogruppo della stessa compagine amministrativa, Diventerà Bellissima riporta a tre il numero dei componenti.